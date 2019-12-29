مصر | بـ60 طربة حشيش وسلاح.. سقوط تاجري مخدرات في شبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ60 طربة حشيش وسلاح.. سقوط تاجري مخدرات في شبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما حشيش وفرد خرطوش.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، من القبض على عاطلين مقيمان بدائرة القسم، لأحدهما معلومات جناية مسجلة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما ( فرد خرطوش محلي الصنع وطلقتان خرطوش من ذات العيار، عدد60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول).