مصر | ضبط شخص بالقاهرة بحوزته 5 قطع يشتبه في أثريتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص بالقاهرة بحوزته 5 قطع يشتبه في أثريتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية لماحث شرطة مصر القديمة، من القبض أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته جوال بداخله (تابوت ذهبى اللون- 3 تماثيل مختلفة الأحجام- لوحة فرعونية ) يشتبه فى أثريتهم.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص "مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية" (جارى تكثيف الجهود لضبطه)، بقصد الإحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.