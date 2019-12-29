مصر | على طريقة فيلم المتسول.. عاطل يشوه الأطفال لاستغلالهم في التسول بالقاهرة

وكانت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تسول")، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزته (سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته (3) أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة".

وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا بقيامه بالاعتداء عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وقرر الطفل المصاب بقيام المتهم بإحداث إصابته.

وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجني عليهم أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

