مصر | "الداخلية" تكشف تفاصيل مصرع شهيد الشهامة مينا رضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تكشف تفاصيل مصرع شهيد الشهامة مينا رضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وضبط مرتكب واقعة محاولة سرقة حقيبة أحد المواطنين بمحطة مترو أنفاق غمرة، مما أدى إلى اصطدامه بأحد القطارات ووفاته.

وتلقى قسم شرطة ثانٍ مترو الأنفاق بلاغا من الخدمات الأمنية المُعينة بمحطة مترو أنفاق غمرة، باصطدام قطار بأحد المواطنين يدعى مينا رضا، موظف بإحدى الشركات السياحية - 23 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، أثناء توقفه بنهاية رصيف المحطة استعدادًا لاستقلال القطار لشروع أحد الأشخاص في سرقة الحقيبة الخاصة به وأثناء قيامهما بالشد والجذب حال دخول قطار (المرج حلوان) إلى رصيف المحطة وسقوط المذكور وحدوث إصابته التي أودت بحياته وهروب المتهم بعد ذلك، وبسؤال أحد المواطنين "شاهد رؤية" أيد ما سبق.



وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة عامل سبق اتهامه في قضيتي "سرقات، نشل" - له محل إقامة بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وآخر بدائرة قسم المرج بالقاهرة).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد مصر أثناء توجهه لاستقلال أحد القطارات المتجهة لمحافظة المنيا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه "ضُبط بحوزته، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

