مصر | خلال حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 254 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 254 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وزارة الداخلية من خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 224 قطعة سلاح ناري، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 224 قطعة سلاح ناري، بحوزة 208 متهمين وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وذلك على النحو التالي:

21 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

39 بندقية خرطوش.

19 طبنجة.

144 فرد محلي.

388 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة.

239 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:

336 حكم جناية.

24129 حكم حبس جزئي.

4575 حكم حبس مستأنف.

42269 حكم غرامة.

11784 حكم مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 10 تشكيلات عصابية، ضموا 30 متهما، ارتكبوا 49 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 254 قضية مخدرات بحوزة 280 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 20،227 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 33،135 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،816 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 94 جراما.

كمية من البودرة المخدرة والأفيون وزنت 155 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 203 جرامات.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،940 كيلو جرام.

عدد 9362 قرصا مخدرا.

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في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 41 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 442 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 29 سيارة و3 دراجات نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 29578 مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص 111 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 14 منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

