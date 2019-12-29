مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. "الداخلية" تضبط 3 تجار "كيف" في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. "الداخلية" تضبط 3 تجار "كيف" في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط 3 تجار مخدرات في القاهرة.

وتمكنت قوة أمنية لمباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطلين وهم "أيمن.ع" البالغ من العمر 38 عامًا، ومقيم ببني سويف، سابق اتهامه في 20 قضية آخرها 15649 لسنة 2016، والآخر "عبدالله.ع" عاطل يبلغ من العمر 34 ومقيم بمركز العدوه بالمنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر وزنت 460 جراما، ومبلغ مالي 1600 جنيه، وهاتف محمول.

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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما، الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وكما تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطل "إبراهيم.م" 39 عامًا، مقيم بدائرة قسم الشرابية، حال استقلاله السيارة رقم ع ع م 695 ماركة فيات 132 زرقاء اللون " ملكه " بمنطقة سكنه، وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 270 جرام، ومبلغ مالي 7200 جنيه، و2 هاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

