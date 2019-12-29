مصر | عاجل.. تحويلات مرورية بطريق الواحات

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم غلق جزئى بطريق الواحات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدًا فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدى إلى (مول مصر) حتى الكوبرى العلوى المواجه (لمول مصر) بمسافة ما يقرب من 700 متر دون تعطيل الحركة المرورية، وذلك لمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

وبينت أنه تم إجراء تحويلة مرورية عن طريق إزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال وإستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الإتجاه المقابل (المتجه إلى طريق الفيوم) بعرض ما يقرب من (5 أمتار فقط) لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم بإتجاه طريق الواحات ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للإتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات) بعد تجاوز موقع الأعمال وتم فصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الإتجاه المقابل لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.