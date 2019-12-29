مصر | "روان" تستعين بصديقها لسرقة "3 خواتم ألماظ" من شقيقتها بالجمالية

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من: "محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان.ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماظ مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمة.ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة" وأضافت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بعدم تواجد شقيقتها بمسكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.

