مصر | "روان" تستعين بصديقها لسرقة "3 خواتم ألماظ" من شقيقتها بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "روان" تستعين بصديقها لسرقة "3 خواتم ألماظ" من شقيقتها بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من القبض على فتاة وتدعى "روان"، ساعدت صديقها، لسرقة منزل شقيقتها بمنطقة الجمالية، فقامت بسرقة 3 خواتم مرصعة بالألماظ
ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بشارع الصاغة ـ دائرة القسم، مفادها قيام شخصين بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من: "محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان.ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماظ مجهولة المصدر.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمة.ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة" وأضافت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بعدم تواجد شقيقتها بمسكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من: "محمد.ي"، 24 سنة، عامل، وصديقته "روان.ي"، 22 سنة، ربة منزل وبحوزتهما مشغولات ذهبية عبارة 3 خواتم مرصعة بفصوص ألماظ مجهولة المصدر.
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، أقرا بأنها من متحصلات واقعة سرقة، واعترف الأول بسرقتها من داخل مسكن شقيقة الثانية "نسمة.ي"، 28 سنة، ربة منزل ومقيمة السويس بأسلوب "التسلق والدخول من الشرفة" وأضافت المتهمة الثانية بأنه نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها بعدم تواجد شقيقتها بمسكنها اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك استعانت بصديقها المتهم الأول وارتكابه الواقعة.