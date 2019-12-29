مصر | السبب صادم.. سائق يصعق شقيقه بالكهرباء حتى الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبب صادم.. سائق يصعق شقيقه بالكهرباء حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 3 أشخاص قتلوا عاملا، بمنشأة ناصر، بسبب 250 جنيها، بعدما قاموا بتوثيقه بحبل بلاستيك وصعقه بسلك كهربائي وتعدوا عليه بالضرب بقطعة ألوميتال محدثين إصابته المنوه بها، حتى فقد الوعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، تفيد باستقباله جثة "أحمد. ح. ص" 20 سنة عامل بمحل زيوت بدائرة القسم، وبها إصابات عبارة عن (كدمات متفرقة بالجسم).

وبالانتقال والفحص تبين وصول المجنى عليه للمستشفى، عقب نقله بمعرفة أحد الأشخاص أدعى أنه عمه، وغادر المستشفي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتوفى يقيم صحبة شقيقه" كريم. ح. ص" 25 سنة سائق ومقيم بذات العنوان وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلًا من، "حازم. ص. إ" 44 سنة سائق ومقيم بلوك 17 الدويقة ـ دائرة القسم (عم المتوفي)، "عمرو. ص. ع ح" جزار ومقيم بلوك 50 الدويقة ـ دائرة القسم (شقيق والد المتوفي من الأم).

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول باعتياد قيام المتوفي تسليم راتبه الشهري، وقدره 2250 جنيها له وعميه سالفي الذكر الذين يتولون رعايته، إلا أنه قام بتسليمهم مبلغ مالي 2000 جنيه فقط عن الشهر الحالي، وبسؤاله عن باقي الراتب ادعى بقيام صاحب المحل عمله بخصمه بسبب تأخره.

وباستعلامهم من الأخير أخبرهم بإعطائه الراتب كاملًا، وأضاف بأن المجني عليه دائم الشكوى منهم لسوء معاملتهم له، مما آثار حفيظتهم فقاموا باصطحاب المجني عليه للشقة سكن الثاني بدعوى تأديبه، وقاموا بتوثيقه بحبل بلاستيك وصعقه بسلك كهربائي، وتعدوا عليه بالضرب بقطعة الوميتال محدثين إصابته المنوه عنها حتي فقد الوعي فقام الثاني بنقله للمستشفي المشار إليها وعقب اكتشافه وفاته لاذ بالفرار.

وتم بإرشادهم، ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة (حبل بلاستيك، سلك كهربائي، قطعة ألوميتال)، ومكان إخفائها أعلى شجرة بالمنطقة سكنهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

