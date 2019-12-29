مصر | "جثة على الطريق".. عاطل يذبح عاملا بمساعدة آخرين ببدر

وتعود البداية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام 4 أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يقومون بإلقاء أحد الأشخاص بجانب الطريق.

وأكد البلاغ، أن الجناة فور مشاهدتهم للقوات قاموا بالعدو، إلا أن القوات تمكنت من ضبط أحدهم منصور، 47 عام، عاطل وبحوزته سلاح أبيض سكين عليه آثار دماء، وكذلك حبل أبيض اللون، وتمكن باقي المتهمين من الفرار مستقلين السيارة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لذكر وبها إصابات عبارة عن 3 طعنات بالرقبة وطعنة بالبطن، وجرح بالكتف الأيسر وظهر أن عباس، 20 عاما، عامل بالعاصمة الإدارية.

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وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بأنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأضاف بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه وبين المجني عليه لسابقة قيام والد الأخير "محمد.ع.م" صاحب سوبر ماركت بقتل نجل شقيق المتهم أشرف صاحب سوبر ماركت بسبب خلافات فيما بينهم حول العمل والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأ سوهاج بتاريخ 2142019م.

وتابع، أنه عقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين، وقاموا باستدراجه من محل عمله وتوثيقه باستخدام الحبل المضبوط، وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته، وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط،

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، والعمل على ضبط المتهمين الهاربين.