مصر | "قلب من حجر".. سيدة تُغرق طفلة زوجها داخل خزان صرف صحي

وتلقى مركز شرطة صدفا، بلاغا من عامل 31 سنة مقيم بقرية البارود شرق دائرة المركز بعثوره على جثة ابنته، تبلغ من العمر سنتين، داخل خزان صرف صحي بحوش الماشية داخل مسكنه، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال المُبلغ قرر أنه أثناء توقف ابنته أعلى خزان الصرف الصحي سقطت بداخله مما أدى إلى وفاتها.

وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة والد الطفلة ربة منزل 20 سنة لقيام والد الطفلة بدفع مبلغ 800 جنيه شهريًا لطليقته "والدة الطفلة"، ربة منزل، 20 سنة، نظير حضانة الطفلة فعقدت العزم على التخلص من الطفلة عن طريق وضعها داخل خزان الصرف الصحي بحوش الماشية داخل المنزل.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.