«الأرصاد» تحذَّر من طقس الاثنين والثلاثاء (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الأرصاد الجوية تحذيرًا خاصًا بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء ٣٠ و٣١ ديسمبر. وجاءت تفاصيل التحذير أن «الرياح الجنوبية الغربية ستنشط على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية»، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي ستكون رعدية يُصاحبها سقوط الأمطار.

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