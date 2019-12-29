شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: انطلاق 400 رحلة.. وتوفير إنترنت مجانًا على الطائرات خلال أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة مصر للطيران، أنها على استعداد لتوفير رحلات إضافية، لنقل أي أعداد من المسافرين للمدن السياحية المصرية خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد والكريسماس، وكانت قد رفعت سقف رحلاتها إلى 400 رحلة خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 7 يناير 2020، وذلك لتوفير مواعيد مختلفة واستيعاب الراغبين في قضاء فترة الاحتفالات بالعام الجديد في المدن السياحية المصرية، وبخاصة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.

وستبدأ مصر للطيران أيضًا تقديم خدمة الإنترنت المجاني لعدد من المسافرين في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2020، وتقدم هذه الخدمة على متن طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز الدريملاينر B787-9 وإيرباص A220-300.

من جانب آخر، بدأت شركة الأسواق الحرة في تقديم تخفيضات على بعض منتجاتها للمسافرين داخل المطارات وعلى متن الطائرات، وتوزيع هدايا تذكارية بشعار العام الجديد.