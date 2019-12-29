شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول التحول الرقمي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم توقيع بروتوكول الاتفاق بين وزارة الاتصالات، الشركة المصرية للاتصالات، ومحافظة شمال سيناء، لتفعيل منظومة التحول الرقمي والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات، إلى جانب المدارس والكليات بإجمالي 192 نقطة، مع مراعاة أن تكون هناك مرونة لإضافة أية نقاط أخرى طبقا للتوسعات المستقبلية، وتفويض اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، في متابعة التنفيذ.

Advertisements

وحدد المحافظ مدينة العريش، لتكون بداية العمل، على أن يتبعها باقي مراكز ومدن المحافظة، وأن يكون هناك مسؤول من المحافظة للتواصل مع الشركة المصرية للاتصالات خلال فترة التنفيذ لتيسير مهمتها، إلى جانب تخصيص مندوب من كل جهة، وإنشاء مجموعة على تطبيق «واتس آب»، لتسهيل أعمال التنفيذ.

ومن جانبه، أعلن المهندس ممدوح فارس، مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء التابع للشركة المصرية للاتصالات، أنه سيتم تركيب سعات زائدة وبنية تحتية إضافية من مواسير وكابلات أرضية لمواجهة التوسعات المستقبلية..مشيرا إلى انتهاء العمل في المنظومة خلال 3 أشهر، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولي بالإعداد وتحديد النقاط، تليها مرحلة إدخال الكابلات إلى النقاط المحددة كمرحلة ثانية، ثم تفعيل الخدمة في المرحلة الثالثة.

وأضاف المهندس إبراهيم بخيت إبراهيم، مدير عام منطقة تليفونات شمال سيناء، أنه سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة، وربط كافة الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص، وذلك إلى جانب تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.