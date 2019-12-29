شكرا لقرائتكم خبر عن «سويفل»: الضوابط الجديدة تصب في صالح السوق والاستثمار والمستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة «أوبر» إنه بعد موافقة الجهاز فإنه من المتوقع أن تنفذ صفقة استحواذها على شركة كريم بعد موافقة جهاز حماية المنافسة المصري في بداية عام ٢٠٢٠، حيث تم الاتفاق بين أوبر وكريم على إتمام الاستحواذ في مارس ٢٠١٩، وتبقى العملية قيد انتظار موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وقالت الشركة، في بيان صحفي: «نرحب بقرار جهاز حماية المنافسة بالموافقة على صفقة استحواذ أوبر المرتقبة على شركة كريم، سيؤدي توحيد جهود الشركتين لتقديم خدمات وفوائد استثنائية تعم بالنفع لكل من الركاب والسائقين والمدن في أنحاء جمهورية مصر العربية».

Advertisements

وأضاف البيان أنه من خلال هذا التعاون وجمع نقاط القوة لدى الطرفين، تهدف الشركتان إلى تقديم المزيد من المزايا للركاب والسائقين والاقتصاد على نطاق أوسع، حيث ستتيح الصفقة فرصة مميزة للجمع بين مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الشبكات، ورسم الخرائط، وأنظمة الدفع، والمنتجات الجديدة مثل المركبات عالية السعة.

وستساهم الصفقة في تنويع الخدمات المقدمة للركاب، مع توفير نطاقات سعرية أوسع، أما بالنسبة للسائقين، فيمكن أن تساهم هذه الصفقة في زيادة عدد الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل أفضل، بالإضافة إلى زيادة الأرباح.

من جانبه، قال مصطفى قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة «سويفل» للنقل الجماعي التشاركي، إن جهاز حماية المنافسة التقى بمسؤولي الشركة للمشاورة بشأن القرارات والضوابط الجديدة التي وضعها في سوق النقل التشاركي حفاظا على جدية المنافسة ولضمان تكافؤ الفرص للشركات العاملة في السوق المصرية، وضمان حق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة، وكذلك ضمان حقوق السائقين، والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأكد «قنديل» أن الجهاز أبدى تعاونًا كبيرًا وتفهمًا لكل الآراء والملاحظات التي أبدتها الأطراف التي لها علاقة بالسوق، مشددا على دور الجهاز المحوري في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار وتضمن حماية المنافسة بشكل كبير، لافتا إلى أن تلك القرارات تتماشى مع رؤية «سويفل» في توفير خدمة للمستهلك بجودة عالية وسعر تنافسي.