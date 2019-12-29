شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الجد المسن «أبومسعد».. يصطحب حفيده الكفيف للكلية كل يوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت صورة لطالب كفيف بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بالقاهرة، بصحبة جده، للأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وفي تفاصيل الصورة، فقد ظهر الطالب يصطحبه جده الكهل ليوصله للكلية بصورة يومية، قادمين من حي العمرانية بالجيزة إلى الكلية.

يروي الجد أحمد محمد بديوي، جد «ياسر»، تفاصيل اصطحابه لحفيده يوميًا ليوصله للكلية قادمين من منطقة العمرانية بالجيزة، ويقول: «كل يوم بوصله من العمرانية الغربية لحد كلية أصول الدين في الحسين، تاكسي رايح بـ 100 جنيه وتاكسي راجع بـ 100 جنيه».

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ويكمل قصتهما، قائلاً في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، على شاشة «ON E»، مع الإعلامي وائل الإبراشي: «أنا المُربي لياسر منذ أن كان عمره 3 شهور، بعد انفصال والده عن والدته، تكفلت به، وهو الآن يعيش هو ووالدته معي في المنزل».

يتابع الجد، قائلًا: «ياسر عنده دلوقتي 23 سنة، أنا بقعد كمان من بعد العشاء أذاكر له وبساعده في حفظ القرآن لأني أنا حافظ قرآن، مش بطلب غير إن حد يساعده في الكتابة بالامتحان وحد ييجي يذاكر له».