شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي: منع مرتدي البنطلونات المقطعة والسلاسل من دخول الحرم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، منع دخول الطلاب الحرم الجامعي ممن يرتدون البنطلونات المقطعة والغريبة، إضافة إلى السلاسل والشورت، حفاظًا على العادات والعرف والأخلاق وقدسية الحرم الجامعي، على أن يسري القرار اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، وذلك بمقر الجامعة وفروعها.

وأضاف «الغرباوي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تقرر حرمان أي طلاب يرتدي بنطلون متقطع أو سلسلة، إضافة إلى حلق الشعر بشكل غير طبيعي وارتداء الشورت والبارمودا من دخل الحرم الجامعي وقاعات المحاضرات، وفي حالة تكرار ذلك الأمر وضبطه سيتم منعه من دخول الامتحانات.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الجامعة للحفاظ على السلوك الطلابي والأخلاق وللحفاظ على القيم والأعراف الجامعية ومحاربة السلوك الخاطئ والعادات الدخيلة على المجتمع، مضيفًا أنه سيتم التنبيه على جميع العاملين بإدارة الأمن الجامعي لتطبيق القرار بكل حزم.