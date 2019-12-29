شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي دمياط يشيعون نعوش فتيات «لقمة العيش» في حادث بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصاعدت حالة الحزن بأنحاء محافظة دمياط تزامنا مع وصول نعوش ضحايا الحادث البشع الذي راح ضحيته 24 شخصا معظمهم من الفتيات، بينهم 16 حالة وفاة من أبناء دمياط و7 من بورسعيد وحالة وفاة من كفرالشيخ، بينما أصيب 5 من دمياط وحالة من بورسعيد.

وقع الحادث إثر تصادم بين أتوبيس يقل 30 عاملا بأحد مصانع الملابس الجاهزة «سبأ»بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، مع سيارة نقل بمقطورة وسيارة أخرى، وانطلقت الميكرفونات تعلن عن تشييع جنازات 16 فتاة من ضحايا الحادث، فيما زارت المحافظ الدكتورة منال عوض المصابين الذين يخضعون للعلاج بمستشفيات التضامن والسلام والزهور ببورسعيد.

وسادت حالة من الحزن الشديد اثناء تشييع جنازات شهداء «لقمة العيش»، فيما اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحادث وسط اتهامات بانعدام الرقابة المرورية ورعونة سائقي النقل واستهتارهم الذي أزهق أرواح العشرات من الفتيات في عمر الزهور، فيما قال ضياء داود عضو مجلس النواب، أن استهتار السائق أدي للحادث، مشيرا أنه طلب عدة مرات بمراجعة طريق بورسعيد، وتجنب تزايد حالات حوادث الطرق، لافتا أن ضيق الحال وركود السوق بالمحافظة دفع الفتيات والسيدات للخروج للعمل خارج المحافظة.

وفي سياق متصل، قامت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل بزيارة لعدد من مصابات الحادث من أبناء دمياط، وأكدت على توفير كل الدعم له .

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كان حادث تصادم أتوبيس أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، قد وقع مع سيارة نقل بمقطورة تريلا وسيارة أخرى ملاكي مساء أمس السبت أثناء عودتهم لدمياط أمام قرية الفردوس عند الكيلو 21 وقبل خروجهم للطريق الدولي دمياط- بورسعيد، وتم نقل على الفور بواسطة 10 سيارات اسعاف لمستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، بعضهم في حالة خطرة وتتراوح اصاباتهم ما بين اشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض.

وقام عدد من أهالي المصابين بنقل ذويهم لمستشفي دمياط العام لتلقي العلاج اللازم هناك بعد مراجعة الفريق الطبي المعالج، وتبين من محضر الشرطة أن الضحايا والمصابين من أبناء محافظة دمياط، كانوا في طريق عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء وردية عملهم في أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد، وأثناء عودتهم كعادتهم كل يوم وخروجهم من بورسعيد وأمام قرية الفردوس اعترضتهم سيارة نقل بمقطورة قادمة من دمياط.

وفاجأت سائق الأتوبيس الذي فشل في تخطي سيارة النقل التي دهست الأتوبيس الذي تحول في ثواني معدودة لحطام، وحولت ركابها لأشلاء وتحولت المنطقة لبركة من الدماء، حيث أسفر التصادم عن مصرع 23 عاملًا وعاملة، بينما أصيب 7 آخرين هم نورا على الفيومي (٢٤ سنة) بمستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبي (٢٨ سنة) مستشفى السلام اشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد محمود (٣٠ سنة) مستشفى السلام كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم، وندا محمد الأمام (٢٠ سنة)، مستشفى السلام كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمي غزولي (٤٧سنة)، مستشفى الزهور كسر بعظام الحوض وإجلال على دسوقي (٤١سنة) مستشفى التضامن اشتباه ما بعد الارتجاج، وليلى عبدالجليل فؤاد (٢٠ سنة)، مستشفى التضامن كدمات وسحاجات بالجسم، وارتجاج بالمخ.

تم إحالة المحضر للنيابة العامة التي أمرت بدفن الجثث، وانتداب مهندس فني لبيان سبب الحادث وملابساته.

وأكدت مصادر مطلعة أن هناك بعض الجثث لم يتم التعرف على هويتها نظرا لكون بعضها أشلاء، وأوضحت أن الجثث التي تم التوصل لهويتها والموجودة بمشرحة مستشفى الزهور هم صابرين محمد ابراهيم ونورا جمعه احمد وفي مشرحة مستشفى السلام حماده السيد محمد وهديه احمد العزبي ونسرين السيد العزبي وعبير احمد ابورجيله وياسمين احمد الكحلاوي وياسمين محمد اسماعيل ورشا صابر عبدالهادي وعفاف عادل بصل وصباح محمد يوسف ورشا السيد محمد وجهاد معاطي السيد وسماسم ايمن عطيه وهناء ابراهيم محمد وفي مشرحة مستشفى الحميات صابرين احمد رزق ونعيمه مخيمر المهدي وام هاشم مستجير محمد.

يذكر، أنه الحادث الذي وقع اليوم يعد الثاني خلال 24 ساعة الذي يتعرض له أبناء دمياط الذي يعملون بمصانع الملابس ببورسعيد، حيث شهد طريق دمياط بورسعيد صباح أمس انقلاب ميكروباص والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 12 شخصا آخرين .