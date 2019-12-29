شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة تنظم مؤتمر الإدمان الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤتمر الإدمان الأول للقوات المسلحة للطب النفسي وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، والذي استمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة الطب النفسي بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، وذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

جاء ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم في المجالات الطبية والبحثية.

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بدأت وقائع المؤتمر بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية، أكد خلالها حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى، مشيراً إلى الطفرة التي تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة طبية حديثة ذات معايير عالمية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنيين والعسكريين على السواء.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية المهمة وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات، والتي تدور حول قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من القوات المسلحة ووزارة الصحة ومختلف الجامعات المصرية.