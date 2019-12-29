شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطوير شامل لمركز خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن مركز خدمة المجتمع بالجامعة يشهد خلال الفترة الأخيرة، تطورًا كبيرًا على كافة المستويات، لتفعيل دوره في خدمة المجتمع الجامعي، وتوفير جميع الخدمات الطلابية، والمشاركة في المبادرات القومية وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة، وذلك في إطار حرص الجامعة على أداء رسالتها نحو خدمة المجتمع على الوجه الأمثل.

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وقال «الخشت»، إن أعمال تطوير مركز خدمة المجتمع، تتضمن تطوير البنية التحتية والتي شملت الدورين الأول والثاني، وقاعات التدريب، وقاعات الانترنت، ودورات المياه، بتكلفة بلغت 700 ألف جنيه؛ بالإضافة إلى استحداث 3 منافذ بكليات الآداب والحقوق ودار العلوم، لتقديم خدمات الطباعة والتصوير والدفع وتوزيع كتابي التفكير النقدي وريادة الأعمال.

وأوضح «الخشت»، أن المركز يمثل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، مشيرًا إلى مشاركة المركز في مبادرة «صنايعية مصر» بورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل للراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات.

من جانبه، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع، إن المركز يقدم دورات مجانية في ريادة الأعمال لتدريب الطلاب على المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، واكسابهم أساسيات بدء المشروعات، كما ينظم المركز دورات تدريبية وورش عمل لتلبية احتياجات قطاعات المجتمع المهنية والتدريبية، داخل الجامعة وخارجها، للأفراد والهيئات، لرفع كفاءة العاملين في المجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة من خلال ورش العمل والدورات التي يقدمها المركز.