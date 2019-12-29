شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية في 2019: الانتهاء من مشروعات مياه شرب وصرف صحي بتكلفة 2.8 مليار جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع لتقديم خدمة متميزة في كل القطاعات وخاصة الصحية والتعليمية والرياضية والإنشائية، مشيرًا إلى أن قطاع مياه الشرب حققت فيه المحافظة نسبة اكتفاء تصل إلى 65% بطاقة إنتاجية قدرها 666.666 م3/يوم ليصل نصيب الفرد إلى 115 لتر/يوم، وتستهدف المحافظة إلى الوصول بتلك النسبة إلى المستوى الطبيعي والذي يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد إلى 226 لترًا/يوم، وبنهاية المشروعات الجاري تنفيذها تصل نسبة الاكتفاء من مياه الشرب إلى 55% بطاقة إنتاجية قدرها مليون م3/ يوم، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات مياه الشرب مخطط الانتهاء منها بتكلفة قدرها 495 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 مشروعات مياه شرب يجري تنفيذها بتكلفة قدرها 671 مليون جنيه.

وأوضح «الهجان» أن نسبة القرى المخدومة بصرف صحي وصل إلى 76% بالنسبة لعدد القرى، و56% بالنسبة لعدد السكان، كما تم افتتاح عدد 2 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 215 مليون جنيه.

وأكد المحافظ أن قطاع الكهرباء شهد عام 2019 تطورًا ملحوظًا بجميع القرى والمدن، حيث توجد بالمحافظة محطتا توليد طاقة كهربائية بقدرة إجمالية قدرها 2145 م ف أ، بالإضافة إلى عدد 9 محطات توزيع وتغطي المحافظة باقي احتياجاتها من الشبكة الموحدة، حيث تم الانتهاء منها بتكلفة إجمالية 345 مليون جنيه.

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وأكد المحافظ أن قطاع الصحة شهد طفرة كبيرة في 2019، حيث يوجد بالمحافظة 23 مستشفى حكوميًا، و195 وحدة صحية ومركزًا طبيصا، و41 مركز طب أسرة، مشيرًا إلى أن عدد أسرّة الأقسام الداخلية 4693، وأسرّة العناية المركزة 365، والحضانات 259، ووحدات الغسيل الكلوي 463، ويجري العمل في إنشاء وتطوير 4 مستشفيات مركزية كبرى بالمحافظة بإجمالي تكلفة 653 مليون جنيه، علاوة على تطوير 4 مراكز طبية بالمحافظة بتكلفة قدرها 23 مليون جنيه، كما ستتم إقامة مستشفى جامعة بنها التخصصي على أرض المحافظة بمنطقة متميزة بمدينة بنها لتكون أول صرح طبي تخصصي يقدم كل الخدمات الصحية المتميزة لمواطني المحافظة، كما تم التنسيق مع الشيخ محمد القاسمي، حاكم الشارقة، لإنشاء أول مركز تخصصي للحروق بمدينة القناطر الخيرية بتبرع 27 سريرًا شاملة عناية حروق، وعمليات.

وقال المحافظ إنه تم افتتاح 44 مدرسة جديدة ومطورة بإجمالي تكلفة 324 مليون جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ مشروعات إنشاء مدارس جديدة وتوسعة وتطوير مدارس لـ34 مدرسة بتكلفة 151 مليون جنيه.

وكان لقطاع الرياضة نصيب الأسد في عام 2019، حيث يعد من أبرز المنشآت الرياضية بالمحافظة استاد بنها الرياضي، الذي يحتوي على ملعب كرة قدم مجهز لاستقبال المباريات الكبرى، فضلا عن العديد من صالات الألعاب الرياضية الأخرى، وحمامات السباحة، وتطوير 15 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وفي مجال المخططات الاستراتيجية للمدن، أكد الهجان أنه تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لجميع المدن ما عدا مدينة شبرا الخيمة، وفي مجال توصيل الغاز للمنازل للقضاء على مافيا أسطوانات الغاز ومنع ظهور الطوابير مرة أخرى وخاصة في فصل الشتاء، تم توصيل خدمة الغاز لـ 222574 وحدة سكنية‏‏.