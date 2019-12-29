شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تفتتح معمل النفق الهوائي لأبحاث توربينات الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الجامعة البريطانية في مصر معمل النفق الهوائي المخصص لأبحاث ودراسات تصميم توربينات الرياح، بالإضافة لافتتاح معمل تصنيع واختبار الخلايا الشمسية، بحضور الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة ونائبه الدكتور يحيى بهي الدين، والدكتور مجيد حسن، عميد كلية الهندسة، والدكتور عطية عطية، عميد كلية هندسة الطاقة، وجمع من عمداء وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في مجال الطاقة.

وأوضح الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن العنصر الرئيسي لتطوير صناعة الطاقة الجديدة في مصر هو وجود موارد بشرية مؤهلة فنياً، وهو ما يؤمن به ويدعمه رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، لذلك يتيح كل من معمل النفق الهوائي ومعمل إختبار الخلايا الشمسية، الفرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في هذا القطاع، فضلاً عن الأبحاث والدراسات الحديثة فيما يخص الطاقة سواء من مصادر الرياح أو الشمس.

وأكد الدكتور هانى غالى رئيس قسم الهندسة الكهربية بالجامعة البريطانية ورئيس الفريق البحثى الخاص بتصميم وتصنيع النفق الهوائى لدراسة وتصميم توربينات الرياح، أن هذه المعامل هي نتيجة تعاون بحثى مشترك مع جامعة لافبرا بانجلترا من خلال تمويل مشترك من ال British Council وال STDF وطلك في إطار تعاون مصرى- إنجليزى من خلال منصة نيوتن- مشرفة للمشاريع البحثية المشتركة حيث تم البدء في المشروع في يناير 2017 .

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وقال غالي :«قام فريق بحثى من الجامعة البريطانية بتصميم وتصنيع نفق هوائى لدراسة وتصميم توربينات الرياح في ظروف سرعات رياح متغيرة، من خلال مروحة بقدرة 30 حصان تسمح بسرعات رياح حتى 25 متر / ثانية وذلك من والضغوط خلال جهاز inverter، لافتاً إلو أن النفق الهوائى مزود بجهاز لقياس القوى المختلفة المتولدة نتيجة الرياح على نموذج للـ Airofoil وكذلك جهاز لقياس الضغوط على النموذج.

وأضاف غالي :«يتم إجراء جميع القياسات على النفق الهوائى والأجهزة الأخرى باستخدام تقنية تسمح للباحث باجراء جميع القياسات عن بعد مما يتيح إستخدام النفق الهوائى للباحثين ليس فقط في الجامعة البريطانية في مصر بل أيضا لجميع الباحثين في مجال طاقة الرياح داخل وخارج مصر».

و فيما يخص معمل تصنيع وإختبارات الخلايا الشمسية، أشار الدكتور سامح أسامة، أحد أعضاء الفريق البحثى والمسئول عن تصنيع وإختبار الخلايا الشمسية، إلى أن هذا المعمل يحتوى على جهاز محلي التجميع يقوم باختبار الخلايا الشمسية بنسبة خطأ لا تتعدى 1%، كما يوجد به معامل التطابق الطيفى والتي تصل في الدقيقة إلى 91% مقارنة بالطيف الشمسي.

ولفت أسامة إلى أن الفريق البحثى قام باستخدام هذا الجهاز لقياس أداء وكفاءة الخلايا الشمسية تحت درجات حرارة مرتفعة وذلك باضافة طبقة تبريد تعمل بالنانوتكنولجى، مؤكداً أن المعمل مجهز بمجموعة مختلفة من أجهزة التصنيع والقياس التي تم توفيرها من خلال منصة نيوتن- مشرفة للمشاريع البحثية المشتركة. مبيناً أنه باستخدام تلك الأصول الثابتة فقد نجح أعضاء الفريق البحثى في الحصول على منح بحثية من جهات تمويل مصرية وأجنبية باجمالى 2 مليون جنية مصرى.