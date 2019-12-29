شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور سعيد عبدالغني بتسيير جامعة دمنهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تكليف الدكتور سعيد عبدالغني سرور، نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتسيير أعمال الجامعة حتى نهاية العام الدراسي الجارى، أو لحين صدور قرار بتعيين رئيس جديد للجامعة.

وكانت المدة القانونية للدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة السابق، انتهت، أمس السبت، مما استدعى صدور قرار الوزير بتكليف «عبدالغني»، نائب رئيس الجامعة الحالى، بتسيير أعمال الجامعة، باعتباره النائب الوحيد لرئيس الجامعة.

ومن ناحية أخرى، تنظر محكمة القضاء الإدارى بالبحيرة، 15 يناير المقبل، القضية التي رفعها عضوان بهيئة التدريس بالجامعة للطعن على إجراءات تشكيل لجنة اختيار المرشحين لرئاسة الجامعة لكونها تضم أحد الأعضاء من خارج الجامعة.