شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل السابق ووفد من النيابة العامة يلتقون المستشار عمر مروان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل السابق، الأحد، إلى مقر وزارة العدل، لتقديم التهنئة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، الذي كان في مقدمة مستقبليه واصطحبه للقاء بمكتبه، وانضم إليه مساعدو الوزير بالإدارات المختلفة بالوزارة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عمر مروان عن بالغ تقديره لتهنئة شيخ القضاة له، وعن بالغ امتنانه لهذه الزيارة التي تعد ترسيخًا للقيم والتقاليد القضائية.

وفى السياق ذاته، التقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمكتبه بمقر الوزارة، المستشار محمد غراب، مدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، وعدد من قيادات النيابة العامة بمكتب النائب العام، الذين قدموا له التهنئة لتوليه حقيبة العدل، فيما عبّر «مروان» عن بالغ امتنانه وتقديره لمشاعرهم الطيبة، فضلًا عن اعتزازه بالفترة التي أمضاها بجهاز النيابة العامة، وتمنى وفد النيابة العامة في نهاية اللقاء دوام التوفيق للوزير، والتعاون بين الوزارة والنيابة العامة.