شكرا لقرائتكم خبر عن الحلزومة.. بابا نويل يطالب المصريين بهدية.. "شوف رد فعل الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من برنامج "الحلزومة"، وبمناسبة أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد، واحتفالات العالم بالعام الجديد، تقمص الزميل حازم عبد الصمد هذه المرة دور "بابا نويل" ولكن فى هذه المرة يطلب من المواطنين أن يقدموا له هدايا عيد الميلاد بدلا من أن يعطيهم هو هدايا عيد الميلاد، ويرصد الزميل حازم عبد الصمد العديد من ردود الأفعال الكوميدية فى الشارع المصري.

وبدأت حلقة اليوم فى أحد محلات الورود، حيث قام بابا نويل بطلب بوكيه ورد، ثم حاول أن يأخذه مجانا من محل الورد، وبالفعل حاول الهروب من صاحب المحل الذى طارده قائلا : "بابا نويل كل سنة بيجى يدى هدايا.. جت عليا المرادى وهياخد منى أنا الهدايا".

وتكرر الأمر مع عدد كبير من المواطنين المصريين، الذين تفاجأوا بفكرة أن بابا نويل سيأخذ هدايا عيد الميلاد هذا العام بدلا من أن يعطيهم هدايا، وبالطبع رفضوا الانصياع لتلك الفكرة الجديدة، بل وطالبوا بابا نويل بالعودة لسابق عهده من إعطائهم الهدايا.

وقال مواطن آخر : "أنا عايز عم سانتا التانى اللى بيدى هدايا ده" ، وتابع آخر "رجع غزلانك وطير فى الهوا هتعمل أحلى جو .. بس القعدة على الأرض دية مش هتنفع".

على الجانب الآخر ، كان رد البعض مختلفا، حيث قام بعض المواطنين بوضع القليل من الأموال، وقام آخرون بإعطائه أشياء رمزية مثل الحلويات وغيرها من الأشياء.

ويعتبر "الحلزومة" برنامج ساخر جديد، يقدم تجارب اجتماعية، ولقطات كوميدية، تعتمد على التفاعل المباشر مع المواطنين المصريين فى الشارع المصري، ويناقش أحيانا أخرى قضايا جادة فى بعض الوقت بطريقة ساخرة، كما يمكن أن يقدم حلقات ترفيهية فى مرات أخرى.

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وتقمص الزميل حازم عبد الصمد العديد من الشخصيات والتى كان أشهرها دور الجوكر والذى نال إعجاب الكثير من القراء.



























