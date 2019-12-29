شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المسلمانى يهدى الرئيس السابق عدلى منصور نسخة من كتابه "أمة فى خطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الكاتب السياسى أحمد المسلمانى المستشار السابق لرئيس الجمهورية بإهداء الرئيس السابق المستشار عدلى منصور النسخة الأولى من كتابه الجديد "أمة فى خطر.. الدين والسياسة فى العالم العربي".

يتناول الكتاب فى الفصل الأول.. دور الدولة العثمانية فى إفاقة الغرب وتغييب المسلمين، وكيف كان فتح القسطنطينية - على أهميته التاريخية الكبرى - بداية صعود أوروبا وأفول العالم الإسلامي.

ثم يقدم الكاتب فى عشرة فصول قراءة عاقلة ورؤية منضبطة فى مساحة سياسية غارقة فى الفوضى، وعلى نحو تفصيلى يشرح الكاتب التطورات الدرامية التى وقعت فى العالم العربى فى المائة سنة الأخيرة.. فى العراق واليمن وسوريا والجزائر وتونس وليبيا.

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يقع كتاب المسلمانى فى أكثر من (250) صفحة، متناولًا رؤيته لأوجه الانكسار وأسباب التراجع، ثم يقدِّم تصورًا بشأن المشروع الحضارى العربي. وبينما يحمل الكتاب عنوان "أمّة فى خطر" فقد جاءت الخاتمة بعنوان "أمّة فى أمل".

يذكر أن المشروع الفكرى للكاتب السياسى أحمد المسلمانى يضم عددًا من المؤلفات السياسية الرصينة، وقد حظيت جميعها بانتشار واسع. ومن أبرز مؤلفاته: مصر الكبرى، الحداثة والسياسة، الهندسة السياسية، الجهاد ضد الجهاد.

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