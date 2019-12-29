شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس إبراهيم فتحي رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس ابراهيم فتحى للعمل رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفا للمهندس مصطفى على الدين.

وحرص الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على استقبال، المهندس مصطفى على الدين وقدم له الشكر على مجهوداته خلال الفترة الماضية.

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وكان المهندس إبراهيم فتحى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة والأعمال الفنية.

يذكر أن شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" ‏ تقوم بزيادة حجم أعمالها فى مجال صيانة ‏الطائرات وإصلاحها وفحصها وتتوسع فى إمكاناتها باستخدام أحدث ما توصلت إليه ‏التكنولوجيا العالمية حتى يمكنها تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتعمير متكاملة لمختلف أنواع ‏الطائرات، ومحركات الطائرات، ومكوناتها، حيث تعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مركزًا إقليميًا معتمدًا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدم خدماتها فى مجال الدعم الفنى لأكثر من 130 شركة طيران حول العالم.

وتمكنت الشركة مؤخرًا من إضافة إمكانيات الصيانة للمحرك CFM56-7B ضمن أنشطتها والذى تم اعتماده من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إيازا، وبالتوسع فى التعاون مع شركة "جنرال الكتريك" من خلال هذه اتفاقية تعاون سيتمكن فرق العمل ومهندسو الصيانة من صقل خبراتهم وامكاناتهم فى صيانة هذا الطراز من المحركات بكفاءة مما سيخدم العديد من العملاء الذين يستعينون بذات المحرك، حيث أن الشركة الوطنية مصر للطيران لديها رؤية مستقبلية لتقديم خدمات الصيانة الدورية فى أحد مطارات الإمارات العربية المتحدة، كما أنها تستهدف بصفة رئيسية إنشاء قاعدة صيانة دورية وتعتمد على القدرات المتميزة والاحترافية التى تتمتع بها العناصر البشرية لديها لأنهم مؤهلون لتحقيق معادلة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة فى أقل وقت ممكن.