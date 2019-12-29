شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. 2019 عام فشل مؤامرات قطر ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو جراف أعدته شبكة قطريليكس المعارضة، عن تفاصيل المؤامرات القطرية ضد مصر خلال الفترة الماضية، حيث حمل عنوان "عام 2019 شاهد على تآمر قطر ضد مصر"، متضمنا سردا لأبرز المواقف التى ساندت فيها قطر الإخوان ضد مصر وتبنت مواقفهم، بالإضافة إلى دعمها للعمليات الإرهابية، وأشار إلى أن قطر تبنت رواية الإخوان عن الأحداث فى مصر بعد الإطاحة بالإخوانى الراحل محمد مرسى من السلطة، وتناست أن الرئيس المصرى منتخب بأصوات المصريين، كما لفت إلى أن الأبواق الإعلامية لقطر أنكرت الخطة الاقتصادية الإصلاحية التى قام بها النظام فى مصر.

وأوضح فيديو جراف، أن قطر تورطت فى تزييف أرقام وحقائق عن التقدم الاقتصادى فى مصر، كما سعت بكل الطرق إلى تشويه المشروعات القومية وتجنيد وجوه فاسدة وإرهابية لمهاجمة مصر.

وأشار فيديو جراف، إلى أن قطر حاولت دفع مبالغ مالية للفقراء من خلال قنواتها وآلياتها الإعلامية لتشويه الواقع الاقتصادى، كما اتهم الإنفوجراف الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية فى سيناء.

كانت دول الرباعى العربى اتخذت قرارًا فى يونيو 2017 بقطع العلاقات دبلوماسيًا وتجاريًا مع النظام القطري، مطالبة إياه بالتراجع عن ممارساته وسياساته تجاه المنطقة بأكملها بشكل يُهدد أمنها القومي.

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وتمسكت دول الرباعى العربى بمطالبها الـ 13 التى قدمتها لقطر، والتى تأتى فى مقدمتها حث الدوحة على وقف عدم الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة عقب العبث الذى مارسته قطر على مدار السنوات الماضية للتدخل فى شئون الدول العربية، وهى المطالب التى أكدت دول الرباعى العربى التمسك بها قبيل فتح أى حوار مع الدوحة.

وتتضمن قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر 13 بندا أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أي تعاون عسكرى أو استخباراتي مع إيران