شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة ممطرة تُغرق شوارع قرية وحيدة بالبحيرة.. وتحاصر قلعة «قايتباى» الأثرية برشيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة البحيرة ليلة ممطرة في قرية وحيدة تابعة لمركز رشيد وهى قرية برج رشيد في نهاية فرع النيل برشيد حيث يلقى النيل بالبحر الأبيض المتوسط، وأغرقت مياه الأمطار شوارع القرية وخصوصًا منطقة حسن أغا بالقرية.

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وقال أحمد أبوالمجد، من أهالى القرية، إنه رغم توقف الأمطار إلا منذ الصباح إلا أن الوحدة المحلية لمركز رشيد لم تفعل أي شيء لنزح المياه من الشوارع حتى الظهر، مشيرًا إلى أن مياه الأمطار دائمة التراكم في الشوارع وخصوصًأ منطقة حسن أغا المنخفضة عن باقى شوارع القرية.

وأضاف «أبوالمجد» أن القرية لا يوجد بها مشروع للصرف الصحى، برغم وجود قلعة قايتباى الأثرية بالقرية، والتى حاصرتها مياه الأمطار أيضًا، مشيرًا أن كل خطط تطوير رشيد لا يوجد بها أي حديث عن مشروع للصرف الصحى بقرية برج رشيد ينقذ الأهالى من الغرق في الشتاء ويحافظ على القلعة الأثرية من تأثير تراكمات مياه الأمطار.

وشهدت المحافظة تحسنًا في حالة الجو في جميع أنحاء المحافظة نهارًا، وسطعت الشمس وساد جو من الدفئ نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة التي شهدتها المحافظة خصوصًا مركزى رشيد وإدكو الواقعين على ساحل البحر المتوسط الذين شهدا أمطارًا غزيرة الأيام الماضية، كما خرجت المراكب للصيد من بوغاز رشيد بقرية برج رشيد التابعة لمركز رشيد وميناء الصيد بالمعدية بمركز إدكو.