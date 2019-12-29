شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يوضح حقيقة ارتفاع أسعار الطماطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي النقيب العام للفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار، ما تردد مؤخرًا حول ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المحلي، مؤكدًا أن الحديث حول زيادة الأسعار «إشاعة هدفها ضرب السوق المحلي وتضليل المواطنين».

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وقال «عبدالستار» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «سعر قفص الطماطم يبلغ نحو 35 لـ 70 جنيه في سوق الجملة، والكيلو الواحد لا يتجاوز الـ 3 جنيهات بل يسجل متوسط سعره لدى الكثيرين نحو 2 جنيه، ويصل للمستهلك بنحو 5 لـ 6 جنيه حسب السوق المطروحة به».

وأضح أن «هناك تفاعل مع المزارعين وتوعية مستمرة بالظروف المناخية وتوابعها ومدى تأثيرها على المحصول، حيث أن عودة عمل الإرشاد الزراعي تعالج جميع المشاكل المطروحة حاليا، وتساعد إلى حد كبير في الوقاية من الأمراض النباتية وتجنب جميع مشاكل العروة أيًا كان توقيتها».

وأضاف أن «العروة الجديدة لمحصول الطماطم سيتم ضخها في الأسواق خلال 30 يوم على أقصى تقدير». مشددا عن أن تأثر الخضروات بموجة البرد في فصل الشتاء، لم تؤثر حتى الآن على الأسواق ولم تلحق أي ضرر بالمحاصيل ولازالت مستقرة في الأسواق.