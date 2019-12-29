شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تكرم الطلاب المشاركين في مبادرة تأهيل 5000 أزهرى بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت جامعة الأزهر بمحافظة أسوان متمثلة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الطلاب والطالبات المشاركون في مبادرة تأهيل 5000 أزهرى معتدل لسوق العمل، وذلك بالتعاون بين جامعة الأزهر والرابطة العالمية لخريجى الأزهر ووزارة الشباب والرياضة في التدريبات والفعاليات المختلفة، بحضور نخبه من العلماء، وممثلى المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ووزارة الشباب والرياضة.

حضر حفل توزيع شهادات التكريم للدورة، الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، والدكتور أحمد محمود بكرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، ومصطفى بسطاوى مكى، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسوان.

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افتتح حفل التكريم بالقرآن الكريم، وتضمن الحفل كلمة لعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين أسوان، أكد خلالها على أهمية العلم والتعليم، وحث الإسلام على أن يتسلح طالب العلم بكل العلوم الممكنة في عصره حتى يخاطب العصر بلغته، ويواكب عصر التقدم التكنولوجى، معبراً عن سعادته وحرصه على استمرار التعاون البناء بين كلية الدراسات الإسلامية والعربية بأسوان والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر.

من جانبه، أشار وكيل مديرية الشباب والرياضة، إلى أهمية وجود المنظمة العالمية مع جامعة الأزهر الشريف في تفعيل أنشطة وزارة الشباب والرياضة، والاستفادة من البرامج التي تؤهل الشباب لسوق العمل، في إطار مبادرة «طور وغير» بالتعاون مع إحدى شركات الكمبيوتر العالمية.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بأن المبادرة تشمل تأهيل 5 آلاف أزهرى لسوق العمل بكليات جامعة الأزهر، وتدريبهم على 5 برامج ولمدة خمسة أسابيع، وتشمل البرامج التدريبية مهارات الحاسب الآلى :Power point 2016 -Internet Windows 10 -Word 2016- Internet safety Outlook- One note- One drive Excel 2016- Access 2016، كذلك برامج للمهارات الحياتية والوظيفية ثلاثة مستويات تتضمن، اكتشف وطور مهاراتك، مهارات التواصل، صناعة الأهداف، إدارة الوقت، اتخاذ القرار، حل المشكلات، الثقة بالنفس، العمل الجماعى، تخطيط المسار المهني، كن مختلفا في مسارك المهني، كتابة السيرة الذاتية، المقابلة الشخصية مهارات التفاوض، القيادة الفعالة، التسويق الشخصي، أنماط الشخصيات، مفاتيح بيئة العمل حولك، أخلاقيات العمل التفكير الإبداعى، الذكاء الاجتماعى، العمل تحت ضغط، القيادة الإدارية، بالإضافة إلى برنامج في خدمة العملاء.