شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: الامتحانات تسير بشكل هادئ ومنتظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الامتحانات داخل الجامعة تسير بشكل هادئ ومنتظم، موضحة مدى التزام وانتظام الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات.

Advertisements

وقام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لبعض كليات الجامعة للاطمئنان على سير الامتحانات، تفقد خلالها نائب رئيس الجامعة لكلية السياحة والفنادق، حيث كان في استقباله الدكتور محمد حجازى، عميد الكلية، والدكتورة فاتن العليمى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وكان ٥٢ طالبًا وطالبة من الفرقتين الثانية والثالثة، يؤدون امتحانات التخلفات، في حين كان ٣٦٦ طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية، متطلب جامعة، في ٨ لجان.

وتفقد بعدها الدكتور محمد شقيدف لجان كلية الألسن وكان في استقباله الدكتور حسن رجب، عميد الكلية، والدكتور طارق الملا، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب،

حيث كان ٤٣٠ طالبًا وطالبة من الفرقة الأولى يؤدون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، متطلب جامعة، في ٢٢ لجنة.

وقام بعدها نائب رئيس الجامعة بتفقد لجان كلية الآداب وكان في استقباله الدكتور عادل السعدنى، عميد الكلية، والدكتور محمد تهامى، وكيل الكلية، حيث كان يؤدى ٢٠٠٠ طالب وطالبة من الفرقة الأولى امتحان اللغة الإنجليزية، متطلبات جامعة، في ٥٤ لجنة.