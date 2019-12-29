شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان في زيارة مفاجئة لـ«كوم أمبو»: مش جاي أتفسح.. وتقييم شامل للمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه غير راض عن الأداء، سواء من مسؤولي المحليات أو المواقع الخدمية بمدينة كوم أمبو، وأنا مش جاي أتفسح، ولكن جئت من أجل المواطن البسيط والوقوف من أرض الواقع على حجم مشاكله وهمومه التي يرسلها بشكل دائم عبر تواصله بالواتس آب، وهى تحتاج لإجراءات سريعة لحلها، مما يتطلب وضع تصور كامل للتطوير والتجميل والارتقاء بمواقع الخدمات فيها وعرضه مع المطالب الجماهيرية وتحديد الأسبقية الأولى منها، بجانب تحديد جهات ولاية الأراضى والأسبقيات والإجراءات العاجلة المطلوبة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من أجل تحويلها إلى مركز حضارى يليق بالسياحة الوافدة إليها باعتباره من أكبر وأقدم المراكز التجارية والسياحية والزراعية على مستوى الجمهورية.

كان محافظ أسوان فاجأ رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ونوابه ورؤساء الأحياء بتغيير خط سيره من زيارة المعبدومصنعى إنتاج السكر والخشب الحبيبى إلى تفقد الشوارع الداخلية بالمدينة، ومقلب القمامة المؤقت، ومبنى سلندرات مطاحن القمح، ثم المنطقة المواجهة لمشكلة الهفت والأدخنة المتطايرة من مصنع السكر وأيضًا مشكلة جرارات القصب، علاوة على المستشفى المركزى.

وطالب المحافظ بضرورة الإسراع في إجراءات إنشاء مدفن صحى محكوم بالظهير الصحراوى الغربى على مساحة 25 ألف م2 لاستيعاب كل كميات القمامة والمخلفات الناتجة من أحياء وقرى المركز، وأيضًا اعتماد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل الطريق الرئيسى أسوان / القاهرة الزراعى، مع الانتهاء من إعادة رصف طريق العباسية بطول 6 كم، ثم إعادة رصف طريق العتمور بحرى / السلمون / الفؤادية بطول 2 كم.

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وشدد اللواء أشرف عطية على أن الفترة المقبلة ستشهد تقييمًا شاملًا للمسؤولين في المحليات، مع ضرورة القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، خاصة تكثيف حملات إزالة الإشغالات بمعاونة شرطة المرافق، وإحكام السيطرة الكاملة على عربات التوك توك من خلال منع دخولها أي مواقع خدمية ووضع إستيكر بألوان وأرقام واضحة يتم تركيبها على التكاتك المرخصة كمرحلة أولى، مع أخذ إقرارات على أصحابها، ومراجعة بياناتهم، وذلك اعتبارًا من أول فبراير المقبل، حيث إنه في حال ضبط أي توك توك مخالف لهذه التعليمات ستتم مصادرته وتحديد موقع لتجميعها بمدينة أسوان وإصدار قرار من النيابة العامة تمهيداً لعمل مزاد علنى لبيعها كقطع غيار وخردة، وهو الذي يتوازى مع وقف ترخيص التوك توك، مؤكداً أنه كمرحلة ثانية ستتم دراسة إحلال عربات الربع نقل الأجرة (الكبود) بسيارات أخرى مع تحويلها إلى عربات نقل بدلاً من الركوب واستبدالها بسيارات سيرفيس ميكروباص أو مينى باص، وهو الذي يستلزم دراسة إنشاء شركة للنقل الجماعى والنظافة على مستوى مركز ومدينة كوم أمبو.

وحذر أشرف عطية من أن الزيارة المقبلة له لمركز ومدينة كوم أمبو ستكون دون أي إخطار سابق وستكون هناك إجراءات مشددة لمحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره لأننى ليس لدى سوى هدف واحد هو تحقيق الصالح العام لأبناء هذه المحافظة وللوطن، وفى نفس الجولة الميدانية وجه عطية المسؤولين بحصر وترقيم جميع المحلات التجارية الواقعة على حرم وسور خطوط السكك الحديدية للتأكد من موقفها القانونى، مع مراجعة تراخيصها وهو الذي جاء بعد اكتشاف المحافظ وجود توصيلات كهربائية مخالفة لتغذية أحد هذه المحلات، مكلفاً رئيس المدينة بعمل رفع مساحى للأراضى غير المستغلة، سواء المستودع القديم للمواد البترولية أو داخل سلندرات مطاحن كوم أمبو، وذلك لاستغلالها بالشكل الأمثل، مع مخاطبة جهة الولاية تمهيداً لتحويلها لتكون مركز خدمات يصب في صالح المواطنين.

واستكمل اللواء أشرف عطية جولته بإعطاء مهلة شهرًا لمسؤولى مصنع سكر كوم أمبو، وإنذار بالغلق بواسطة الإدارة العامة للبيئة من أجل توفيق أوضاعه بيئياً من خلال تركيب الفلاتر الخاصة بالمداخن التي تتطاير منها أدخنة الهفت حفاظاً على صحة وسلامة سكان المدينة، مع تشكيل لجنة لدراسة وضع منظومة محكمة لدخول وخروج الجرارات وقطار الديكوفيل الخاص بنقل محصول القصب إلى المصنع.

وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المركزى، قرر المحافظ إحالة المسؤول عن قسم الأشعة إلى التحقيق بعد اكتشافه سوء الحالة الفنية والنظافة لجهاز الأشعة المقطعية، كما أمر بخصم المستحقات المالية لهذا الشهر للشركة المسؤولة عن النظافة داخل المستشفى، بالإضافة ضرورة إيجاد منظومة متكاملة أثناء تلقى المترددين والمرضى داخل المستشفى للخدمة العلاجية بواسطة خاصية النداء الآلى، خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأشعة والتحاليل، وخاصة أن المستشفى يخدم نحو 450 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والمناطق المجاورة لها، وذلك لحين البدء في إجراء أعمال التطوير لها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تم إسناد أعمال التطوير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتكلفة إجمالية تصل لنحو 408.5 مليون جنيه، وجار الإخلاء الجزئى للمستشفى لتسليمها للشركة الوطنية للمقاولات قبل 15 يناير المقبل، حيث إن المدة المقررة للتنفيذ 12 شهرًا.. وحرص محافظ أسوان خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة كوم أمبو على الاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والاستجابة الفورية للمُلحّة منها، حيث وجه رئيس المدينة بعرض طلب إحدى السيدات الخاص بتشغيل شقيقها الذي يعتبر العائل الوحيد للأسرة حتى تتسنى دراسته والعمل على توفير فرصة عمل له.

فيما أمر المحافظ بضبط سيارة كسح للصرف الصحى أثناء قيامها بإلقاء مياه الصرف الصحى على جانب الطريق وتم حجزها وعرض السائق على النيابة لعدم وجود رخصة قيادة أو سيارة معه، كما تم أيضاً ضبط عدد 2 عربة توك توك تسير عكس الاتجاه مع حجزهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.