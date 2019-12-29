شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: بدء تلقي تظلمات المستبعدين من «تكافل وكرامة» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت في تلقي تظلمات المستبعدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة إلكترونيًا، وذلك على موقع الوزارة www.moss.gov.eg.

وقالت الوزيرة، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الأحد، إن الوزارة تعمل الفترة المقبلة على زيادة عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

ومن المتوقع دخول حوالي 150 ألف أسرة جديدة للبرنامج خلال شهر يناير المقبل، علمًا بأن عدد المستفيدين حاليًا من البرنامج يبلغ 3 ملايين و230 ألف أسرة، بهم 14 مليون مواطن.