شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأقباط يشاركون في قداس «الأحد الأخير» بالمنيا.. ومطران مغاغة: «حبّوا الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص آلاف الأقباط على التوافد على الكنائس والمطرانيات بمراكز المنيا التسع، من العدوة شمالاً حتى دير مواس جنوبًا، للمشاركة في قداس الأحد الأخير، قبل أسبوع من احتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال الأنبا اغاثون، مطران مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس، خلال كلمة بقداس الأحد: «حبّوا الوطن»، مطالبًا المشاركين المشاركين بالاهتمام بتربية وتعليم الأبناء والبنات لكونهم مستقبل الوطن.