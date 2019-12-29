شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقفها في 4 ديسمبر.. إعلان موعد عودة قناة «TeN» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة قناة TeN، ١١ يناير المُقبل، موعدًا لعودة البث مرة أخرى، بعد توقفها في 4 ديسمبر.

وقالت إدارة القناة، عبر بيان صحفي، إنها قررت «العودة من جديد لاستكمال دورها الإعلامي والوطني، ومن هذا المنطلق تجدد القناة العهد والوعد لجموع مشاهديها في مصر والعالم العربي على أنها ستبذل أقصى ما لديها من جهد، لتقديم إعلام هادف ومستنير تخدم به قضايا أمتنا ومجتمعنا على أرضية وطنية خالصة».

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وبمناسبة العودة، سيتم إطلاق مهرجان «50 سنة مسرح» بالاشتراك مع الفنان محمد صبحي، وكذلك إطلاق مشروع «TeN mojo».

وكانت القناة قد توقفت في 4 ديسمبر، لأسباب «تمويلية وإعلانية بحتة»، وفقًا لما تم إعلانه آنذاك.

عملت قناة TeN منذ تأسيسها في العام 2017 في مناخ إعلامي إيجابي، منحها هامشًا واسعًا من الحرية التحريرية والفنية، وساعدها على تقديم مختلف وجهات النظر في مختلف القضايا التي تهم المشاهد المصري والعربي على حد سواء.