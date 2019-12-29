شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم جثامين ضحايا حادث تصادم «السخنة - الزعفرانة» لمندوبي سفارتي الهند وماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر عبدالخالق فتح الباب، رئيس نيابة السويس، بتسليم جثامين السياح الأجانب الثلاثة الذين لقوا حتفهم في حادث أتوبيس السخنة إلى مندوبي السفارتين الماليزية والهندية، وتسليم متعلقاتهم لذويهم، كما أمر خلال التحقيقات التي تمت تحت إشراف المستشار محمد حسن، المحامي العام لنيابات السويس، بالتصريح بدفن جثامين المصريين الثلاثة الذين توفوا بذات الحادث أيضًا، وهم المرشد السياحي، وفرد الأمن، وسائق الأتوبيس، كما أمر بانتداب المهندس الفني لفحص السيارتين، كل من الأتوبيس السياحي وأتوبيس إحدي شركات النقل الشهيرة.

وكشفت التحقيقات التي باشرها كل من إسلام عطية وهشام القلعي وباهر محمود، وكلاء نيابة السويس، من خلال أقوال المصابين، والتحريات ومعاينة الأتوبيسين، أن سبب وقوع الحادث انفجار الإطار الخلفي لأتوبيس السياح أثناء سيره بطريق السخنة، مما أدى إلى ترنحه على الطريق لاختلال عجلة القيادة في يد السائق، واصطدامها بالأتوبيس المقابل المتجه إلى الغردقة وجهًا لوجه من الناحيتين الأماميتين للأتوبيس، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس السياحي بعد ذلك.

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كانت نيابة السويس قامت بمناظرة جثث المتوفين بالحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

يذكر أن طريق السخنة- الزعفرانة شهد حادث تصادم أتوبيسين، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص، بينهم 3 سياح أجانب يحملون الجنسية الماليزية والهندية، و3 مصريين، وأصيب 24 آخرون، بينهم 20 سائحًا أجنبيًا و4 مصريين.

وقالت مصادر طبية إنه تم نقل 14 مصابًا لمستشفى زايد بالقاهرة، ومستشفي البنك الأهلي لاستكمال علاجهم، حيث أشرف على نقلهم الدكتور محمد طنطاوي، مدير إسعاف السويس، في حين لا يزال يتلقى العلاج بمستشفى التأمين الصحي 7 مصابين تحت الملاحظة، ويقوم بالإشراف على علاجهم الدكتور محمود عبدالنبي، مدير عام مستشفى التأمين الصحي.