شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تستجيب لشكوى كسر ماسورة: «لا ندخر جهدًا لخدمة المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم إصلاح كسر محبس وماسورة مياه عذبة بمحافظة أسوان، وذلك ردًا على ما نشرته «المصري اليوم»، تحت عنوان «د. عاصم الجزار.. وزير الإسكان»، في عددها، اليوم الأحد.

وتبين أن الكسر يوجد بماسورة مياه قطر 8 بوصة منذ 3 أيام، وتم الإصلاح خلال نفس اليوم، ولا توجد أي مشكلات حاليًا بالمنطقة، والشركة لا تدخر جهدًا لحل شكاوى المواطنين.

يشار إلى أن عدد الأحد من «المصري اليوم»، نشر تحت عمود «على باب الوزير»، شكوى موجهة من المواطن أحمد عابدين عثمان، إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بشأن كسر محبس وماسورة مياه الشرب بجوار كوبري الشادر القديم، منطقة شرق السكة الحديد، أمام مدرسة فتحي منصور، محافظة أسوان، حيث أغرقت المياه الشارع وأوقفت حركة المشاة.