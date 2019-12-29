شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: «ما تشكش في مراتك وتطب فجأة عليها ده تفكير عفن» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن كيف يتعامل الزوج العائد من السفر مع زوجته.

وقال في حديثه لبرنامج «من مصر»، على فضائية «سي بي سي»: إن «الرسول (ص) علمنا إزاي نبني الثقة ونهى عن الظن، وقال مرة إذا جاء أحدكم من السفر يأتي إلى المسجد.. فلما تنزل على المسجد الولاد الصغيرين يدوا خبر لمراتك فتتجهز.. فواحد خطر في باله وقال أنا ممكن ألاقي مراتي مع حد.. ده تفكير عفن».

وتابع مفتي الجمهورية السابق، حديثه قائلاً: «النبي بيعلمنا غير كده ما تطبش فجأة ولا تتشكك في مراتك، هذا التفتيش يقدح في الثقة، ولما متفتش وتطيع الله ورسوله ربنا يسترها معي ويطهر أعراقي وإذا عاندت فربنا يعاقبني، فواحد جه وقال الكلام ده مش داخل دماغي وراح طابب على مراته فوجدها في حالة غير جيدة فيها خيانة وهذا عقاب له».

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جمعة كان قد تحدث خلال الحلقة عن جروبات «حد شاف جوزي» و«Do you know him» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للنساء التي تنشر صور أزواجهن للسؤال عنهم، وقال إن مثل هذه الجروبات تفكير رجعي مبناه الشك.

وأوضح جمعة أن هذا التصرف أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية مبنية على الثقة، مضيفًا: «هناك ثقة بين الرجل والمرأة، وإذا اتشرخت هذه الثقة يجب على المرأة التي شرخت عندها هذه الثقة أن تراجع نفسها».

وأشار إلى أن علاقتنا جميعا يجب أن تُبنى على الثقة، ولفت إلى أن حكاية الشك وتخيل أشياء تقدح في الثقة نهى الله عنها بقوله تعالى: «إن بعض الظن إثم».

وشدد جمعة على أن «هذا الفعل من تلك النسوة حرام، وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث، ويجب علينا أن نتدرب على ما يفيدنا لا ما يضرنا».