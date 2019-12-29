شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل سلفه بمقر الوزارة لتقديم التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، ظهر اليوم الأحد، المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق فى مقر وزارة العدل لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه المنصب الجديد، معربا عن بالغ تقديره لحضور المستشار حسام عبد الرحيم والذى يعد أحد شيوخ القضاة، وامتنانه لهذه الزيارة التى تعد ترسيخاً للقيم والتقاليد القضائية، وقام باصطحابه إلى مكتبه بالطابق الثامن بالوزارة وانضم إلى الاجتماع الذى كان يعقده "مروان" لمساعديه بالإدارات المختلفة للوزارة.





وكان المستشار عمر مروان على رأس مستقبلى الوزير السابق المستشار حسام عبد الرحيم حيث قام باصطحابه إلى مكتبه بالطابق الثامن بالوزارة وانضم إلى الاجتماع الذى كان يعقده "مروان" لمساعديه بالإدارات المختلفة للوزارة.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى خلال الأيام الماضية منذ توليه منصبه الجديد عدد كبير من الشخصيات القضائية والعامة لتقديم له التهنئة والتى كان اخرها لقائه برؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

جدير بالذكر، أن المستشار عمر مروان قد تولى وزارة شئون مجلس النواب لحوالي ثلاثة أعوام حتي صدر القرار الجمهورى في 22 ديسمبر الجاري بتكليفه بوزارة العدل.

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وسبق لمروان العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفي الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت في عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

وفى فبراير 2017 تم ضمه لتعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد ان أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.

وظل "مروان" فى منصبه حتى صدر التعديل الوزارى وتوليه منصب وزير العدل.