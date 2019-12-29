شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن موافقة السعودية على تيسيرات للعمالة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تيسيراً على العمالة المصرية التى لديها بلاغات "كيدية" عن التغيب عن العمل أو إقامة منتهية، فقد وافقت الجهات السعودية على قيام كل جهة مسئولة بكل قنصلية تابع لها الوافد ببحث حالة المواطن للتأكد أن سبب عدم تجديد الإقامة يرجع إلى تعنت صاحب العمل فى دفع رسوم التجديد، مما يضع العامل الوافد مخالفاً لأنظمة العمل السعودية، ورغبة الوافد فى إصدار رخص عمل بغرض الخروج النهائي.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة ، أشار فيه المستشار العمالى عثمان رمضان، إلى أنه فى إطار متابعة مكتب التمثيل العمالى بجدة لأحوال العمالة المصرية للقرارات التى تؤثر عليها، تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى العمل والجوازات السعودية لتنظيم عملية إصدار تلك الرخصة وتوحيدها فى حالة عدم وجود قيود تمنع العامل من المغادرة "دون موافقة الكفيل".

وقال رمضان، إنه تم الاتفاق على قيام مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة باستخراج كتاب إلى إدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة المواطن "خروج نهائي"، وذلك بعد مراجعة مكتب العمل واستيفاء النموذج الخاص بذلك.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بإنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصرى خميس إسماعيل أبو كرم، الذى توفى إثر نوبة قلبية حادة فى محافظة الكرك الكبرى خلال أدائه العمل، وذلك بالتنسيق مع القسم القنصلى بالسفارة المصرية ، فضلا عن متابعة حقوق العامل والمستحقات المالية الخاصة بأسرته، حيث قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : إنه بناء على هذه التعليمات تتابع الوزارة مع المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، وصول الجثمان للقاهرة، حيث أشار إلى أنه جار إنهاء إجراء شحن الجثمان اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتم الشحن فجر اليوم الأحد.