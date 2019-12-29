شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل وفدا من النيابة العامة برئاسة مدير التفتيش القضائى لتهنئته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الوزارة المستشار محمد غراب مدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ولفيف من قيادات النيابة العامة بمكتب النائب العام، بتقديم له التهنئة لتوليه منصب حقيبة العدل.

وعبر المستشار عمر مروان وزير العدل عن بالغ امتنانه وتقديره لمشاعرهم الطيبة، فضلًا عن اعتزازه بالفترة التى أمضاها بجهاز النيابة العامة.

فيما تمنى وفد النيابة العامة فى نهاية اللقاء دوام التوفيق للمستشار عمر مروان والتعاون بين الوزارة والنيابة العامة.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، تلقى خلال الأيام الماضية منذ توليه منصبه الجديد عدد كبير من الشخصيات القضائية والعامة لتقديم له التهنئة والتى كان اخرها لقائه برؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

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جدير بالذكر أن المستشار عمر مروان قد تولى وزارة شئون مجلس النواب لحوالى ثلاثة اعوام حتى صدر القرار الجمهورى فى 22 ديسمبر الجارى بتكليفه بوزارة العدل.

وسبق لمروان العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثًا رسميًا لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 - 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التى خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.

وحصل "مروان" على دورات تدريبية من الولايات المتحدة واليابان والكويت ومصر فى مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولى والمحكمة الجنائية الدولية وإدارة منظومة العدالة والإدارة الانتخابية.

وفى فبراير 2017 تم ضمه لتعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد أن أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.

وظل "مروان" فى مصبه حتى صدر التعديل الوزارى اليوم وتوليه منصب وزير العدل.