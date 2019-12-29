شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. استعدادات التعليم لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى والتى تنطلق يناير المقبل، ونقدم فى السطور التالية أبرز المواعيد والاستعدادات. 1ـ الامتحان يبدأ 11 يناير المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى. 2ـ أولى ثانوى تمتحن "ورقى" وتانية ثانوى إلكترونيا. 3ـ الامتحانات تنتهى 23 يناير المقبل. 4ـ الامتحان لأولى ثانوى فترة مسائية وصباحى لتانية ثانوى. Advertisements 5ـ طلاب الصف الثانى الثانوى يمتحنون على التابلت. 6ـ أسئلة امتحان أولى ثانوى يتم وضعها من الإدارات. 7ـ أسئلة امتحان 2 ثانوى تأتى من بنوك الأسئلة. 8ـ أكثر من 95% من أسئلة أولى ثانوى اختيار من متعدد. 9ـ أسئلة مواد العلوم فيزياء وكيمياء وأحياء اختيار من متعدد. 10ـ تصحيح امتحان أولى ثانوى يدويا و2 ثانوى إلكترونيا.

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