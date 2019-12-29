شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 50 ألف و 502 مخالفة على نهر النيل منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل حملة لتنفيذ 13 قرار إزالة للتعديات المقامة على النهر فى عدد من المحافظات حيث بلغ إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 50 ألف و 502 مخالفة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 58 ألف و 76 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

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وأكدت وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

أوضح المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل فى تصريحات سابقة أن القطاع نفذ خلال الفترة من 22 ديسمبر حتى 26 من الشهر ذاته عدد من حملات الإزالة بمختلف المحافظات وأسفرت عن تنفيذ 127 حالة تعدى بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمحليات وعلى مستوى كافة المحافظات النيلية.

وأضاف أن الإزالات تضمنت 38 بمحافظة الجيزة و21 بمحافظة القليوبية و 26 بمحافظة الغربية و3 بمحافظة المنوفية و 6 بمحافظة البحيرة و 7 بمحافظة كفر الشيخ و 3 بمحافظة اسيوط و 12 بمحافظة قنا و 11 بمحافظة أسوان ليصبح إجمالى ما تم ازالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 50489 حالة تعدى على مجرى نهر النيل تتنوع ما بين مبانى سكنية ومخالفات ردم بالمجرى ومخالفات تلوث سواء بالصرف او الاقفاص السمكية.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ انطلاق الحملة فى يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .