شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: 4.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها لتنفيذ المبادرة بها بالإضافة إلى تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة فى تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب .

جاء ذلك فى شعراوى خلال ورشة العمل التى يعقدها بمحافظة الاقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى القرى الـ 143 المستهدفة فى المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا ، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة ، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التى تم تشكيلها فى وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وقال شعراوى، إنه تم اختيار 143 قرية لتنفيذ المبادرة بها خلال المرحلة الأولى بـ 11 محافظة، لافتاً إلى عملية اختيار القرى الأكثر احتياجًا التى ستنفذ بها المبادرة يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالى 70%.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة تبلغ حوالى 4.2 مليار جنيه موزعة على مشروعات الصرف الصحى ، ومياه الشرب وبناء ورفع كفاءة لعدد من المدارس وتطوير الوحدات الصحية ، فضلاً عن تطوير لخدمات البيئة والطرق ومراكز الشباب والطب البيطرى والتموين فى القرى المستهدفة .