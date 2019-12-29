شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم تسهيلات جديدة للمواطنين بالجوازات وتصاريح العمل والان مع تفاصيل الخبر
واتخذت الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية" بعض الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.
وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة، باستقبال عدداً من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.
وفى ذات السياق، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر، خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، فى تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونياً على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى، وتم بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتم تطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكيتين وقبرص وكندا، وتم إصدار 9400780 جواز سفر.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تقدم تسهيلات جديدة للمواطنين بالجوازات وتصاريح العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.