شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يطلقان مبادرة مراكب النجاة للحد من الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق مبادرة "مراكب النجاة " من المحافظة، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، الأمر الذى يأتي تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم ، إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.

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أضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الوصول لـ150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة لشريحة الشباب وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة، كذلك الوصول لشريحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والذي استطاع تدريب الوصول إلى 40 ألف سيدة عن طريق تدريب 150 متدربة تقوم كل منهم بالعمل وتوعية 600 امرأة أخرى من المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، وقال: "نضع في الاعتبار الوصول لمختلف الشرائح المجتمعية المؤثرة في قرار الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية وتعريض نفسه للخطر".

يذكر أن المجلس القومى للمرأة، أعلن مشاركته فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة "، وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، دعم المجلس الكامل لهذه المبادرة الهامة، مضيفة أن فعاليات المبادرة سوف تبدأ اليوم بطرق أبواب المواطنات والمواطنين فى قرى تطون ومطول والحجر والغرق وقلهانة مركز اطسا والتى شهدت سابقا إقبال عدد من شبابها على الهجرة غير الشرعية، وذلك بالتوازى مع عقد لقاءات جماهيرية موسعة، مضيفة أنه ولأول مرة سوف تشهد هذه اللقاءات الجماهيرية حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية.