مسؤول بحرينى: العلاقات المصرية البحرينية "متميزة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مستشار ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة البحرينى صالح بن عيسى بن هندى المناعى اليوم الأحد على عمق العلاقات المتميزة والمثمرة بين البحرين ومصر ، والاتفاقيات الاستثنائية التى كانت ولاتزال مستمرة بينهما فى مجال الشباب والرياضة والبرامج النوعية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤول البحريني اليوم مع سفير مصر لدى البحرين يـاسر شعبان حيث بحثا أوجه التعاون المشتركة ؛ وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأثنى المناعي على الإنجازات الكبيرة التي حققها البلدان من خلال التعاون في المجالات الشبابية والرياضية فيما أشار السفير المصري لعمق العلاقات البحرينية المصرية والتاريخ الطويل الزاهر ما بين البلدين الشقيقين ..مؤكدا على العمل بكل تفان لتوطيد التعاون في المجالات الشبابية والرياضية والارتقاء بها إلى رحاب أكبر.

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