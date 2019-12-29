شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب موافقة مجلس الجامعة فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة على مقترح مجلس إدارة صندوق التكافل الطلابى بمضاعفة الدعم المخصص للصندوق لتلبية جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وقال المغربى فى بيان صادر عن جامعة بنها، إن الجامعة حريصة على دعم أبنائها الطلاب ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق التكافل الطلابى والمقدمة من الجامعة للكليات للصرف على الطلاب المستحقين سواء كانت مصروفات دراسية أو كتب جامعية أو أدوات دراسية.

وأكد المغربى ان الجامعة قد أعفت الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة من كافة الرسوم والمصاريف الدراسية ، كما تم اعفاء الطلاب من نصف المصاريف فى البرامج الدراسية الجديدة.

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وعلى جانب آخر، كان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أصدر قرار بتشكيل لجنة تحكيم لاختيار أفضل تصميم "ميدان جامعة بنها" أمام بوابة 2 لفرع الجامعة بالعبور برئاسة الدكتور مراد عبدالقادر عبد المحسن أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق وعضوية كل من الدكتور شعبان طه ابراهيم أستاذ العمارة ونائب رئيس جامعة بنها الأسبق والدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلى أستاذ النحت والتشكيل الميدانى وعميد كلية الفنون التطبيقية ببنها والمهندس طارق على ابراهيم عن جهاز مدينة العبور والمهندسة منيرة محمد حبيب عن مجلس أمناء مدينة العبور.

وتأتى المسابقة المعمارية الفنية التى تنظمها الجامعة فى إطار إعادة تصميم وتطوير ميدان جامعة بنها الكائن امام بوابة فرع الجامعة بالعبور والمؤدى إلى إسكان الشباب، مشيرا إلى أن المشاركة فى المسابقة حصرية لمنتسبى كليات جامعة بنها فقط، كما أن الجامعة توفر للمتسابق الرفع المساحى للميدان ومحيطه العمرانى مع كافة البيانات الخاصة بخطوط ومصادر المرافق المختلفة الكهرباء وشبكات المياه والصرف المغذية للميدان