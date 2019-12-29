شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى و المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لمتابعة آخر المستجدات فى مجال المشروعات الحالية وبحث آليات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المعالج على مستوى المصارف الكبرى مثل مصرف بحر البقر .

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن طول مصرف بحر البقر 190 كيلو متراً ويمتد من جنوب القاهرة مروراً بالقليوبية والشرقية والإسماعيلية ليفرغ ما يحمله من تلوث فى بحيرة المنزلة بمحافظة الدقهلية، كما يتم تنفيذ مشروع لمعالجة مياه مصرف المحسمة بتصرف 1,00 مليون م3/ يوم، و بلغت نسبة التنفيذ فى السحارة 93% و فى المسار 90 % ، إلى جانب أعمال معالجة مياه مصرف بحر البقر ( بتصرف حوالى 5,00 مليون م3/ يوم، حيث تم مراجعه واعتماد الدراسة الهيدروليكية للمشروع من قبل معهد بحوث الهيدروليكا والمقدمة من المكتب الاستشاري.

كما يجرى العمل فى تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد بقيمة إجمالية وقدرها32 مليون جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ 73.5 %.

فيما أوضح المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بأن القطاع نفذ أعمال طرق بقيمة 5.6 مليون جنية شملت أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 - ، فضلاً عن أعمال طرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 - عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة2.3 مليون جنيه، ومن أهمها تنفيذ اعمال مدرجات منالدبش فى نطاق حدائق القناطر واعمال تأهيل مركز تدريب المهندسين بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية .

وأضاف أن الوزارة ممثلة فى قطاع التوسع الأفقى والمشروعات نفذت أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 47.300 مليون جنيه شملت عمليات (وادى عبادى 2أ - وادى عبادى 2 ج - نجع العرب الهيشة بمركز نجع حمادى - عمليه حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة – عملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار – عملية حماية وادى دجلة ) إلى جانب أعمال إنشاء كبارى بقيمة 10.500مليون جنيه شملت إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص، وكذلك عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن ، بالإضافة إلى قام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترعتى (الخوالد بأماكن متفرقة - المنشأة بأماكن متفرقة).

Advertisements

من ناحية أخرى كشف تقرير لقطاع المياه الجوفية أنه تم إصلاح عطل ببئر 4 الزيات التابع للادارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات بالوداى الجديد، وعمل ميزانيه لدراسة ربط مسقى بئر 2 وبئر 4 الزيات لتوفير مصدر رى بديل عند تعطل أحد البئرين ، كما تم عمل قياس تصرفات لبئر 12 بمنطقة غرب الموهوب بالإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات.

وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادى الجديد لتركيب منظومة لرصد ومتابعة وتشغيل آبار المياه الجوفية عن بعد، وذلك فى إطار خطط الدولة للتنمية المستدامة وما تولية من اهتمام للمحافظة على الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى تطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالى باستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

أوضح التقرير أن البرتوكول إلى إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكياً عن طريق الحساسات ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة بهدف مراقبة السحب من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة .

يذكر أن البروتوكول يهدف الى الاستفادة من خبرات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات فيما يخص ادارة الموارد المائية كماً ونوعاً فى ظل امتلاكها للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة والتى يمكن الاستعانة بها لخدمة وزارات وقطاعات عديدة بالدولة، هذا بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على أعمال انشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الانظمة.